Aprilia, fermato con un coltello a serramanico: denunciato 27enne

I Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno denunciato in stato di libertà un 27enne, cittadino tunisino residente a Nettuno, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato fermato nella giornata di ieri durante un controllo alla circolazione stradale. Alla guida della propria auto, ha mostrato un atteggiamento visibilmente agitato, insospettendo i militari. Dalla perquisizione personale è emerso che aveva con sé un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 15 centimetri, con una lama di circa 7 centimetri. L’arma è stata immediatamente sequestrata.