Latina, 51 interventi straordinari contro il West Nile

Prosegue a Latina l’attività di disinfestazione ordinaria e straordinaria contro le zanzare, messa in campo dal Comune per contrastare la diffusione del virus West Nile. Alle 23 di oggi, 11 agosto 2025, prenderà il via il terzo ciclo di interventi adulticidi ordinari, effettuati con prodotti non inquinanti sulle zanzare adulte. Il programma, avviato il 17 giugno, si concluderà a settembre dopo quattro cicli complessivi. Parallelamente, ogni giorno si svolge la disinfestazione larvicida ordinaria, condotta con un prodotto biologico nei tombini, nei fossi e nelle aree con acqua stagnante. Questo tipo di intervento, iniziato ad aprile, è ora al quarto ciclo e proseguirà fino a dicembre, per un totale di nove cicli complessivi.

«A causa della diffusione del West Nile nella nostra zona – ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano – siamo quotidianamente in contatto con la Asl, che ci segnala i luoghi dei possibili contagi. In queste aree interveniamo entro 24-48 ore con disinfestazioni straordinarie, che si aggiungono a quelle ordinarie. Ad oggi ne abbiamo eseguite 51».

La prima cittadina ha ricordato la conferenza dei sindaci per la Sanità, convocata il 29 luglio per discutere misure di prevenzione e contenimento del virus, e l’incontro in programma domani con un gruppo di esperti del Ministero della Salute per condividere buone pratiche in materia di arbovirosi. Celentano ha infine richiamato i cittadini al rispetto dell’ordinanza comunale per limitare la proliferazione delle zanzare: usare repellenti, indossare indumenti protettivi, installare zanzariere e rimuovere ogni ristagno d’acqua.