Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, su via dei Monti Lepini, a Latina, nei pressi dell’ex Rossi Sud. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto per domare le fiamme a lato della carreggiata e che rischiavano di costituire un pericolo per gli automobilisti che percorrono una strada quotidianamente molto trafficata. Ancora da accertare le cause del rogo.
Latina, incendio di sterpaglie su via dei Monti Lepini
L'intervento dei Vigili del Fuoco
Di