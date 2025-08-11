Latina, incendio di sterpaglie su via dei Monti Lepini

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, su via dei Monti Lepini, a Latina, nei pressi dell’ex Rossi Sud. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto per domare le fiamme a lato della carreggiata e che rischiavano di costituire un pericolo per gli automobilisti che percorrono una strada quotidianamente molto trafficata. Ancora da accertare le cause del rogo.