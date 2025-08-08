Aprilia, giovane aggredito e rapinato in un bar-tabacchi

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia stanno indagando per identificare i quattro uomini che la scorsa notte hanno aggredito e rapinato un giovane di 20 anni, cittadino tunisino residente in città. L’episodio è avvenuto all’interno di un bar-tabacchi, dove la vittima si era recata per acquistare sigarette. Secondo quanto denunciato, uno degli aggressori era armato di coltello e lo ha colpito all’avambraccio, mentre gli altri si impossessavano del suo borsello contenente 370 euro in contanti. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118, che dopo le prime medicazioni lo ha trasferito al pronto soccorso di Aprilia. I militari dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione e passando al setaccio le immagini di videosorveglianza della zona per rintracciare i responsabili.