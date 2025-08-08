Priverno, tenta di forzare auto nel parcheggio della stazione: denunciato 22enne

È stato bloccato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Priverno un cittadino egiziano di 22 anni, domiciliato a Napoli e già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentato furto aggravato. La sua posizione in Italia è in fase di regolarizzazione. L’episodio risale alla tarda mattinata del 6 agosto, quando una segnalazione al 112 ha fatto intervenire i militari nel parcheggio dello scalo ferroviario. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva scassinato alcune auto parcheggiate e si era allontanato. Individuato a poche centinaia di metri, è stato fermato e identificato. La visione delle telecamere di sorveglianza ha confermato che l’uomo aveva danneggiato due veicoli, rovistando all’interno senza riuscire a rubare nulla. I Carabinieri hanno richiesto alla Questura di Latina l’emissione di un foglio di via obbligatorio.