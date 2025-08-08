Latina, cane aggredisce tre persone nel quartiere Q4: feriti in ospedale

Attimi di paura ieri sera in viale Le Corbusier, nel quartiere Q4 di Latina, dove un cane ha aggredito il proprietario e altre due persone intervenute per aiutarlo. Come riportano le persone che hanno assistito all’episodio, i fatti si sono verificati in un’area verde mentre l’animale era a passeggio con il padrone. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, il cane si è scagliato contro il proprietario, mordendolo più volte. Due persone presenti hanno tentato di bloccarlo, ma sono state a loro volta attaccate. Tre i feriti dunque, tutti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti. Nel quartiere e nei palazzi circostanti si sono vissuti momenti di grande tensione: alcuni residenti hanno provato a fermare l’animale colpendolo con bastoni, per proteggere i feriti a terra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e un veterinario, che poco prima delle 21.30 ha preso in custodia il cane. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell’aggressione.