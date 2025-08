Avis Provinciale Latina: “Donare è sicuro. Nessuno stop, solo maggiore sicurezza”

Dopo la recente segnalazione di casi di infezione da West Nile Virus nella provincia di Latina, Avis Provinciale interviene per rassicurare la cittadinanza: la raccolta sangue prosegue regolarmente, grazie all’introduzione del test NAT (Nucleic Acid Test), già attivo su tutti i donatori. La provincia è stata indicata come area a rischio per la circolazione del virus, con 44 contagi accertati, di cui 41 nel territorio pontino, e tre decessi. L’ultimo caso riguarda un uomo di 86 anni, già affetto da patologie pregresse, deceduto all’ospedale Goretti di Latina. La Regione Lazio ha confermato 16 nuovi casi, tra cui quattro pazienti con sindrome neurologica. In risposta, la Regione ha esteso il test NAT a tutti i donatori, garantendo la massima sicurezza trasfusionale ed evitando sospensioni preventive delle attività di raccolta.

Marcello Galloppa, presidente di Avis Provinciale Latina, in una nota ufficiale ha dichiarato: “Non c’è motivo di allarmarsi: grazie all’obbligo del test per la West Nile, che si aggiunge al pannello virale già previsto, le donazioni restano sicure e regolari. Operiamo con prudenza, ma senza interrompere il servizio ai pazienti che ogni giorno dipendono dalla solidarietà dei donatori.”

Un messaggio ribadito anche da Stefania Vaglio, direttrice del Centro Regionale Sangue del Lazio, intervenuta al TGR: “Non c’è nessuno stop alla donazione. Il test viene effettuato su tutte le sacche raccolte, proprio come già avviene per virus come HIV o epatite. Solo chi proviene da aree non sottoposte al monitoraggio, in caso di soggiorno nelle zone a rischio, deve rispettare una sospensione di 28 giorni o sottoporsi al test.”

Il test NAT rappresenta uno strumento altamente affidabile: permette di individuare direttamente il materiale genetico del virus, riducendo sensibilmente il periodo finestra durante il quale l’infezione potrebbe sfuggire ai normali test sierologici. Avis invita tutti i donatori, abituali e nuovi, a continuare a donare con serenità e consapevolezza. Anche in estate, quando le scorte sono messe alla prova, la donazione resta un gesto fondamentale per chi ha bisogno di trasfusioni a causa di patologie, incidenti o interventi chirurgici.