La Provincia di Latina sostiene l’Orchestra Tartini, nuova realtà riconosciuta dal Ministero della Cultura

Un importante riconoscimento nazionale e un nuovo slancio per la musica e la cultura nel territorio pontino. L’Associazione Musicale Tartini, fondata e diretta dal maestro Antonio Cipriani, è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Cultura come Nuova Orchestra Territoriale nell’ambito del FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo. Un traguardo significativo, che premia oltre trent’anni di attività artistica, educativa e sociale portata avanti con costanza e passione. L’Orchestra Tartini è l’unica realtà del Lazio ad aver ottenuto questo riconoscimento e una delle sole dieci in tutta Italia ad aver superato la selezione ministeriale.

A credere sin da subito nel valore del progetto è stata la Provincia di Latina, che ha deciso di sostenere l’orchestra attraverso un partenariato istituzionale. Le motivazioni del sostegno sono state illustrate dal presidente Gerardo Stefanelli nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’Auditorium del Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina:

Il progetto, ora ufficialmente riconosciuto a livello nazionale, ha obiettivi chiari: portare la musica nei luoghi storici, nei centri urbani come nelle aree periferiche, rafforzare la collaborazione con le scuole, e rendere l’offerta culturale accessibile anche nei territori meno raggiunti dai circuiti tradizionali. Uno degli assi strategici sarà proprio quello educativo, con concerti didattici nelle scuole superiori della provincia e una serie di eventi legati al riconoscimento UNESCO della Via Appia, patrimonio che attraversa il territorio.

Un altro elemento chiave è la valorizzazione dei giovani talenti, che avranno l’opportunità di esibirsi come solisti o prime parti, avviando così il proprio percorso professionale. In questa direzione si inserisce anche il partenariato artistico con il Conservatorio Respighi, con cui l’orchestra condivide la missione di promuovere la formazione, il merito e il talento giovanile, come ha spiegato il maestro Cipriani:

Un progetto che guarda al futuro, ma con radici ben piantate nella comunità e nella lunga tradizione musicale del territorio.