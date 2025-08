Latina, pubblicato l’avviso per la consultazione preliminare su quattro impianti sportivi

Il Comune di Latina ha pubblicato l’avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato in vista dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento in concessione di quattro importanti impianti sportivi cittadini. Si tratta del campo da baseball di via Ezio, della pista di pattinaggio di viale Michelangelo, del campo di atletica leggera CONI di via Botticelli e del campo da rugby di via dei Messapi. Le proposte potranno essere presentate esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.latina.it. L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere proposte progettuali da parte di operatori economici, associazioni di categoria, cittadini e realtà attive nel mondo dello sport e nel tessuto socio-economico del territorio, per avviare una gestione condivisa, efficiente e sostenibile delle strutture.

“L’amministrazione – dichiara l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – intende consolidare il ruolo centrale dello sport nella vita della città, offrendo nuove prospettive agli operatori del settore. La riqualificazione e l’ammodernamento degli impianti possono realizzarsi solo attraverso una reale collaborazione con chi vive quotidianamente lo sport: associazioni, società, cittadini. Per questo abbiamo scelto la via della consultazione preliminare, per costruire insieme una strategia di rilancio solida e concreta.”

L’obiettivo è valorizzare l’impiantistica sportiva locale, rendendola sempre più accessibile e funzionale alle esigenze degli atleti, delle associazioni e della comunità.