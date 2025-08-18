Incidente su Via Terracina, l’associazione familiari e vittime della strada chiede interventi strutturali sul tratto

LATINA – Dissuasori di velocità, illuminazione, marciapiedi e attraversamenti pedonali sicuri. Li chiede l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, profondamente colpita dal tragico incidente in cui ha perso la vita il 16enne Federico Salvagni. In una lettera aperta alle istituzioni, il rappresentate locale, Giovanni Delle Cave, che ha perso un figlio in un modo molto simile, ricorda che l’incidente avvenuto sulla provinciale San Felice -Terracina “non è, purtroppo, un caso isolato” e che “i residenti della zona hanno da tempo segnalato la pericolosità del tratto in questione, caratterizzato da assenza di dissuasori di velocità, illuminazione insufficiente e mancanza di marciapiedi che consentano ai pedoni di transitare in condizioni di sicurezza”.

“Se tali criticità fossero state affrontate per tempo – dice Delle Cave – , probabilmente oggi non piangeremmo la giovane vita spezzata”.

Da qui la richiesta di interventi strutturali, poi la provocazione: “In assenza di azioni concrete e tempestive, chiediamo in estrema ratio la chiusura temporanea della strada interessata, fino a quando non verranno garantite le condizioni minime di sicurezza per automobilisti e pedoni”.

Ringraziando le forze dell’ordine per il lavoro svolto nell’individuare il responsabile dell’incidente nel giro di poche ore, l’Associazione Familiari e Vittime della strada chiede anche “una mappatura delle strade a più alto indice di pericolosità della provincia e il rafforzamento dei controlli sul territorio, così da scoraggiare comportamenti imprudenti e violazioni del Codice della Strada”.

“La nostra Associazione non smetterà di battersi affinché ogni tragedia che ha colpito una comunità non resti vana e affinché nessun’altra famiglia debba subire simili lutti evitabili”.