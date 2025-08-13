Borgo Santa Maria, fuga di gas in via del Crocifisso

Attimi di paura a Borgo Santa Maria a Latina per una fuga di gas sul ponte di via del Crocefisso. Secondo le prime informazioni, si sarebbe verificata una fuoriuscita di gas da un tubo della rete di distribuzione nelle immediate vicinanze del cavalcavia. Dalle immagini dei video che stanno circolando sul web registrati dai passanti e dagli automobilisti la fiammata è visibile a metri di distanza, e ha alimentato preoccupazione tra residenti e commercianti. Sul posto sono giunti i soccorsi, con vigili del fuoco e forze dell’ordine che hanno predisposto le operazioni di messa in sicurezza, interrompendo temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale nel tratto interessato.