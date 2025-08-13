Spazio polivalente a Cisterna, cinque proposte per il nuovo cinema-teatro

Sarà un cinema-teatro con sala, foyer, bar, camerini e servizi lo spazio polivalente in costruzione davanti alla sede del Comune di Cisterna. Alla manifestazione di interesse promossa dall’amministrazione hanno risposto cinque realtà, tra società e compagnie teatrali, pronte a completare i lavori interni e a gestire la struttura con una programmazione che includa stagioni teatrali, proiezioni cinematografiche, spettacoli dal vivo, mostre, convegni, laboratori e workshop. Il progetto prevede anche un parcheggio multipiano e una capienza variabile tra 250 e 500 posti a sedere. La Giunta comunale, acquisiti i progetti, ha approvato una delibera per destinare ufficialmente lo spazio a cinema-teatro e avviare a settembre una procedura pubblica per la concessione e l’allestimento, tramite un partenariato speciale pubblico-privato.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini – è fare in modo che tale spazio possa diventare, con una programmazione continuativa, un punto di riferimento culturale per l’intera città, in linea con gli obiettivi strategici fissati dal Documento Unico di Programmazione che ha dato il via a quest’opera, fondamentale per la crescita urbanistica e culturale di Cisterna».