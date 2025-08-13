Diritti animali, l’Uta entra nella rete nazionale dei garanti

Un nuovo passo avanti nella tutela degli animali a Sabaudia: l’Ufficio Tutela Animali (Uta), guidato dal garante Fabrizio Livi, ha ufficialmente aderito alla rete nazionale dei garanti per i diritti degli animali, promossa da Legambiente insieme alla sezione “Animali Help”. L’iniziativa si propone di coordinare e valorizzare le buone pratiche locali, creando una piattaforma nazionale per un approccio più sistematico e condiviso.

Il progetto mira a costruire un ecosistema più equo, dove uomini e animali possano condividere non solo spazi, ma anche diritti. L’adesione dell’Uta, sostenuta dal sindaco Alberto Mosca e dall’assessore alla Sanità e Pari Opportunità Anna Maria Maracchioni, rafforza il ruolo istituzionale dei garanti, spesso impegnati a fronteggiare abbandoni, maltrattamenti e situazioni di emergenza.

“Entrare nella rete significa dotarsi di strumenti operativi concreti e attivare sinergie, riconoscendo che la tutela degli animali è parte integrante del benessere collettivo – spiega l’assessore Maracchioni –. Garantire il benessere degli animali significa anche sostenere le persone che vivono con loro. Dietro ogni storia di sofferenza o abbandono, infatti, si nasconde spesso un disagio sociale più ampio, ed è proprio in questo spazio che intendiamo intervenire in modo efficace e tempestivo, trasformando la tutela in un presidio attivo sul territorio”.