Cassa integrazione in crescita nel Pontino: +28,2% nel primo semestre 2025

Crescono ancora le ore di cassa integrazione nella provincia di Latina. Nei primi sei mesi del 2025, l’Inps ha concesso 698.330 ore tra cassa ordinaria, straordinaria e in deroga. Erano 544.664 nello stesso periodo del 2024. L’incremento è del 28,2%, pari a oltre 153 mila ore in più.

A diffondere i dati è il Servizio lavoro, coesione e territorio della Uil. Il segretario generale del sindacato pontino, Luigi Garullo, commenta: «Il nostro sistema produttivo continua a soffrire. Lo confermano i dati, che mostrano un’incapacità strutturale nel garantire continuità occupazionale. Nel 2023, nello stesso periodo, le ore autorizzate furono 412 mila: la tendenza è evidente».

A livello nazionale, il monte ore complessivo nei primi sei mesi del 2025 ha superato i 305 milioni, contro i 250 milioni dello stesso semestre del 2024. Crescono anche i fondi di solidarietà: da 5 a oltre 8 milioni di ore.

Confrontando la provincia pontina con altri territori, emergono dati simili a quelli di Verbania (735 mila ore), Gorizia (772 mila) e Matera (658 mila). Nel Lazio, l’aumento più marcato si registra nella Tuscia (+82,5%), seguita da Frosinone (+72,4%). Latina è terza. Segno negativo invece per Rieti (-23,3%) e Roma (-11,3%).

Garullo lancia anche un allarme politico: «Ci troviamo in una fase delicata di trasformazione economica, dove servono politiche attive, formazione, una vera strategia industriale. In questo quadro è inaccettabile che le province laziali, compresa la nostra, siano state escluse dalla ZES, la Zona Economica Speciale. Un’occasione persa, che avrebbe potuto attrarre investimenti in un territorio che ne ha assoluto bisogno».