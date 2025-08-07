Latina, non accetta la fine della storia e la perseguita. Per lui denuncia e braccialetto elettronico

LATINA – Non accettava la fine della relazione terminata nel 2024, cosi ha iniziato a seguire l’ex compagna a monitorare ogni spostamento, poi continue chiamate e messaggi di giorni di notte. Ieri la Polizia di Stato di Latina nei confronti dell’uomo, ha eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento alla donna.

Tra le condotte contestate vi sono anche minacce di violenza gravi, intimidazioni tramite messaggi con immagini e parole offensive, intrusioni nell’abitazione della vittima per prendere il suo telefono cellulare, nonché continue molestie rivolte anche ai familiari della donna che oramai era in preda a stati di ansia e paura, che l’hanno anche costretta a modificare le proprie abitudini di vita. Le dichiarazioni della vittima, corroborate da messaggi, registrazioni e testimonianze, hanno consentito di ricostruire un quadro probatorio solido e articolato.

Nei confronti dell’ uomo è stato applicato il braccialetto elettronico, al fine di monitorarne costantemente gli spostamenti e garantire la sicurezza della vittima con lo scopo di tutelare l’incolumità e la serenità della persona offesa e dei suoi familiari, assicurando un controllo efficace e il divieto di contatti diretti o indiretti con la vittima.