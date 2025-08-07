Sabaudia, ex Carbonelli: nuova ordinanza del sindaco per la messa in sicurezza

Un nuovo passo verso la messa in sicurezza dell’immobile abbandonato di via Principe Biancamano, noto come ex Carbonelli. Martedì scorso il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ha firmato una nuova Ordinanza che impone ai proprietari la bonifica dell’intera area entro venti giorni. La struttura, da anni in stato di abbandono e degrado, è da tempo fonte di preoccupazione per residenti e Autorità. L’ultimo campanello d’allarme è arrivato dai Vigili del Fuoco che, dopo un sopralluogo tecnico, hanno evidenziato un diffuso stato di deterioramento, tale da rendere l’edificio non praticabile e potenzialmente pericoloso, anche per chi dovesse entrarvi accidentalmente. L’ex Carbonelli è attualmente coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria. Con la recente revoca dell’incarico al custode giudiziario da parte del Tribunale di Latina, la responsabilità dell’immobile è tornata ai proprietari, tra cui una società locale e alcuni successori, compresi minori rappresentati dagli eredi.

Già in passato il Comune era intervenuto con un’ordinanza che imponeva la chiusura degli accessi e interventi di pulizia. Ma l’attuale condizione dell’edificio ha richiesto un provvedimento più urgente e vincolante. Con la nuova ordinanza, l’Amministrazione obbliga i proprietari a chiudere tutti gli accessi, rimuovere materiali pericolanti, ripulire l’area e ripristinare il decoro dell’edificio, affidando i lavori a ditte abilitate e sotto la supervisione di tecnici qualificati. I tempi sono stringenti: 20 giorni per eseguire gli interventi. In caso di inadempienza, si rischiano conseguenze sia penali che amministrative.