Cisterna, disposti nuovi interventi di disinfestazione nel territorio comunale

Il Comune di Cisterna di Latina ha predisposto ulteriori interventi di disinfestazione sul territorio comunale oltre a quello già programmato per giovedì 7 agosto, quando la disinfestazione adulticida con nebulizzatore interesserà le zone di:

Corso della Repubblica (dalla rotatoria Monumento Caduti sul lavoro fino a piazza Battisti); Piazze del centro urbano; Area Polo Tecnico Ramadù (ex Darby); Sant’Ilario; Castelverde; Prato Cesarino; Borgo Flora; Isolabella; Olmobello.

Un’ulteriore disinfestazione adulticida è stata fissata per martedì 12 agosto nelle seguenti zone: Corso della Repubblica (da rotatoria Monumento Caduti sul lavoro fino a piazza Battisti); piazze del centro urbano; area Polo Tecnico Ramadù (ex Darby); via Primo Maggio, quartiere Shangai; via Roma, quartiere La Villa; Collina dei Pini; San Valentino; quartiere Mariotti; via Aprilia e traverse; via Marconi e traverse.

Altro intervento adulticida sarà messo in atto lunedì 18 agosto nelle seguenti zone: Doganella; Franceschetti; Annunziata; Colle Marcaccio; 17 Rubbia; Le Castella; Cerciabella; Area Mercato settimanale.

Per consentire le corrette operazioni in sicurezza, il Sindaco ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura dei locali ed esercizi commerciali, delle attività di ristoro, di intrattenimento e aggregazione nella notte tra il 7-8 agosto, nella notte tra il 12-13 agosto e nella notte tra il 18-19 agosto, dalle ore 02:00 e fino ad un’ora dopo la conclusione degli interventi.