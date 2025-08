Terracina, violenta rissa tra tre uomini in via Gramsci

Una violenta rissa è scoppiata nel tardo pomeriggio di sabato 2 agosto a Terracina, in via Gramsci, nella zona nota come Capanne. Coinvolti tre uomini di nazionalità tunisina, tutti già noti alle forze dell’ordine. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, che hanno chiamato la sala operativa della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Terracina sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. Al loro arrivo hanno trovato due uomini feriti, soccorsi e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Sul luogo dello scontro sono state rinvenute bottiglie di vetro rotte e numerose tracce di sangue, segnali evidenti della violenza con cui si è consumata la lite. Secondo le prime testimonianze raccolte, la rissa sarebbe scoppiata per vecchi dissapori legati a questioni di debiti personali. Uno dei tre coinvolti, indicato come colui che avrebbe dato inizio alla rissa, è riuscito a fuggire prima dell’arrivo della polizia, ma è stato successivamente rintracciato grazie alle descrizioni fornite e alle indagini avviate immediatamente dagli agenti. I due uomini rimasti feriti hanno riportato fratture al naso e contusioni craniche, con prognosi rispettivamente di venti e trenta giorni. Tutti e tre sono stati denunciati per il reato di rissa. Nei loro confronti sono in corso verifiche da parte dell’Ufficio Immigrazione per accertare la regolarità della loro presenza sul territorio italiano. Avviati anche gli accertamenti per valutare l’eventuale applicazione di misure di prevenzione, come previsto nei casi di disordini legati alla cosiddetta “movida”.