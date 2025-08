Latitante pontino arrestato in Spagna: era ricercato per narcotraffico internazionale

È stato catturato in Spagna, nella zona di Barcellona, un latitante di 42 anni, nato e residente nel territorio pontino, considerato elemento pericoloso e inserito nella lista dei ricercati del Ministero dell’Interno. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina in collaborazione con la Guardia Civil spagnola. Il blitz è avvenuto all’interno di una clinica odontoiatrica, dove il 42enne è stato individuato e fermato dagli investigatori italiani con il supporto dell’“Equipo de Huidos de la Justicia de UCO” della Guardia Civil. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nel novembre 2023 dalla Procura Distrettuale Antimafia, al termine di complesse indagini condotte proprio dai Carabinieri di Latina. Secondo gli inquirenti, il soggetto è gravemente indiziato di essere a capo di un’attività di narcotraffico con base a Fondi, nel sud della provincia di Latina, e legami operativi con cartelli criminali attivi nella città di Roma. La sua cattura è frutto di un’intensa attività investigativa internazionale, condotta con il coordinamento della Procura Distrettuale di Roma e in cooperazione giudiziaria e di polizia con le autorità spagnole, grazie anche al supporto di Eurojust e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Fondamentale anche il lavoro di analisi digitale e relazionale svolto attraverso tecniche di “web patrolling” e ricostruzione delle reti di contatto del ricercato. L’arresto rappresenta un nuovo colpo assestato al traffico internazionale di stupefacenti e testimonia l’efficacia della cooperazione tra forze dell’ordine italiane ed europee.