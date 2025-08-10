Latina – Guidonia 0-0: test impegnativo sotto il sole del Francioni

LATINA – Avvio di gara fortemente condizionato dal grande caldo al Francioni, con una temperatura tipicamente estiva che ricorda come la stagione stia per volgere al termine. In campo due compagini di Lega Pro, Latina e Guidonia, uniche rappresentanti laziali della Serie C, seppur inserite in gironi differenti.

I primi minuti scorrono senza particolari emozioni: al quarto d’ora, solo un’occasione per parte, timida e poco incisiva. Da segnalare l’esordio in maglia nerazzurra di Quieto, subito attivo in pressing e in fase di possesso. Nonostante il clima torrido, il Latina prova a mantenere il baricentro alto, inducendo spesso gli avversari all’errore in impostazione.

Finisce 0-0 un test più simile a una gara ufficiale che a una semplice sgambata, utile per affinare condizione fisica e tenuta mentale in vista dell’esordio stagionale. Domenica 17, al Francioni, sarà già tempo di Coppa Italia contro il Gubbio.