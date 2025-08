Collegamento Formia-Ischia: il sindaco Taddeo scrive a Lazio e Campania per riattivare la tratta

Riattivare il collegamento marittimo tra Formia e l’isola di Ischia: un progetto ambizioso che punta a rilanciare il turismo, rafforzare i legami tra territori e migliorare gli scambi commerciali. A promuoverlo è il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, che nei giorni scorsi ha inviato una nota ufficiale al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oltre che all’assessore campano al Turismo, Felice Casucci. L’obiettivo è avviare un confronto congiunto con le Regioni e le compagnie di navigazione per valutare la possibilità di attivare un nuovo punto di imbarco presso il porto di Formia con destinazione Ischia.

Il sindaco Taddeo, insieme all’assessore al Turismo Giovanni Valerio, sottolinea come il porto della città sia già un punto strategico per i collegamenti con le isole di Ponza e Ventotene, ma abbia le potenzialità per sostenere anche tratte di più ampio respiro.

«In passato da Formia era possibile raggiungere anche Ischia – ricorda il primo cittadino – e oggi, con l’aumento del flusso turistico e la presenza della stazione ferroviaria a ridosso del porto, il rilancio di questa tratta marittima rappresenterebbe una grande opportunità per tutto il sud pontino».

Nel documento firmato da Taddeo si sottolineano anche i benefici per la Campania: un nuovo imbarco da Formia contribuirebbe a decongestionare i porti di Pozzuoli e Napoli, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’accessibilità alle zone portuali.

Soddisfatto anche l’assessore Valerio: «Un collegamento con Ischia non è solo un servizio in più, ma anche un volano per valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale e aumentare la visibilità delle eccellenze locali».

Ora la speranza è che si apra presto un tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti, per dare concretezza a un progetto che guarda al futuro con visione condivisa.