Ponza, controlli in otto attività commerciali: sanzioni per oltre 15mila euro

Controlli a tappeto nei giorni scorsi a Ponza da parte della Polizia di Stato di Formia, in collaborazione con gli operatori del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. P.E.S.A.L. di Minturno e della Capitaneria di Porto – Circomare Ponza. L’attività ispettiva ha interessato diverse attività commerciali dell’isola, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme amministrative, sanitarie e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel mirino degli agenti, in particolare, le licenze, le autorizzazioni alla vendita e somministrazione di alcolici, le norme igienico-sanitarie e la corretta tracciabilità dei prodotti ittici.

Otto le attività ispezionate e 54 le persone identificate, tra titolari e avventori, di cui 8 con precedenti di polizia e 5 cittadini extracomunitari. All’esito dei controlli, sono emerse numerose irregolarità amministrative: mancata esposizione di cartelli orari, assenza delle tabelle dei prezzi, impianti di videosorveglianza non segnalati, mancanza della tabella alcolemica e dei kit per il controllo del tasso alcolemico, obbligatori per chi serve alcolici dopo la mezzanotte. Sono circa venti i verbali in corso di redazione, per un ammontare complessivo di circa 15.000 euro. Durante l’attività è stato anche scoperto un locale nei pressi dell’area portuale che operava come discoteca-bar senza alcuna autorizzazione: musica, alcolici, DJ, personale addetto alla sicurezza e oltre 100 persone a ballare, ma nessun documento che autorizzasse trattenimenti danzanti. Il gestore è stato invitato a presentare la documentazione entro dieci giorni. In alcuni casi sono state accertate violazioni di natura penale, per carenze strutturali nei locali, in violazione del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08). Le sanzioni, anche in questo caso, ammontano a circa 15.000 euro. Sono inoltre in corso verifiche sui requisiti igienico-sanitari e formativi del personale impiegato. In uno degli esercizi ispezionati, attivo anche nella ristorazione, è scattato il sequestro di prodotti ittici privi di tracciabilità. La sanzione, in questo caso, va da 750 a 4.500 euro.

Le autorità fanno sapere che i controlli amministrativi proseguiranno anche nelle prossime settimane, per tutelare la sicurezza pubblica in un periodo di forte afflusso turistico e garantire il rispetto delle normative da parte degli esercenti.