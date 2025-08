Ponza, sequestrato un chilo di droga: era sommerso nell’area ormeggi

PONZA – Un chilo di cocaina custodita in una busta impermeabile sigillata è stato sequestrato al largo di Ponza. L’operazione compiuta dai militari della Guardia di Finanza con l’ausilio delle unità cinofile era suddivisa in quindici panetti ed è stata rinvenuta in un’area della zona ormeggi. A tenere sommerso il quantitativo di polvere bianca, una zavorra artigianale realizzata con chiavi da meccanico e un martello.

Secondo le prime stime, dal quantitativo sequestrato in mare si sarebbero potute ricavare circa 5.000 dosi, per un valore al dettaglio compreso tra 80 e 100 euro per singola dose, per un guadagno stimato tra 400.000 e 500.000 euro.

La droga sequestrata è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le attività investigative proseguono: appare fondata l’ipotesi che si tratti di un carico abbandonato in mare da un corriere, destinato a essere recuperato successivamente per rifornire il mercato locale, particolarmente attivo nel periodo estivo in concomitanza con l’elevata presenza turistica.