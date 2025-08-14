Estate Bassianese 2025: gli eventi dal 14 al 24 agosto

Bassiano si prepara a vivere dieci giorni di pura festa, tra tradizioni, sapori e tanta musica. Il cuore della manifestazione batterà forte già dal 15 agosto, quando Piazza Matteotti si trasformerà in un grande palcoscenico di giochi popolari a partire dalle 18:15. Torneranno il divertente gioco della pignatta, il gioco della pasta asciutta e l’immancabile cavallo “pazzo” meccanico, per far sorridere grandi e piccini in un’atmosfera d’altri tempi. Accanto alle risate, non mancheranno i profumi e i sapori locali: gli stand gastronomici offriranno prodotti tipici di altissima qualità, dal celebre Prosciutto di Bassiano ai formaggi, dal pane locale al vino dei colli circostanti, per un vero e proprio viaggio tra le eccellenze del Lazio. La serata si accenderà con il live dei Notti Italiane, pronti a far cantare e ballare il pubblico sulle canzoni che hanno fatto la storia della musica del nostro Paese.

Il 16 agosto alle ore 18:00 si entrerà nel cuore della tradizione con la Festa di San Rocco, appuntamento amatissimo dai bassianesi. In serata, spazio alla storica Tombola, con un montepremi di ben 2.000 euro. La festa proseguirà con il live della straordinaria Valentina Urbi e la sua band, e si concluderà con un emozionante spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo del borgo. Un’occasione per vivere Bassiano nella sua veste più autentica.