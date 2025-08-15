A Gaeta il 6° Memorial Mario Valerio: solidarietà, prevenzione e ricordo

GAETA – Il Lido Aurora di Gaeta si prepara ad accogliere il 6° Memorial Mario Valerio, che si terrà domenica 17 agosto 2025 a partire dalle ore 10. L’appuntamento, molto sentito e partecipato dalla comunità, organizzato dall’associazione di volontariato “Il cuore di…”, da Riccardo Di Luca e dal suo team, si svolge ogni anno per ricordare Mario Valerio, giovane bagnino scomparso prematuramente nel 2019.

Il dolore per la sua perdita è stato trasformato in una forza propulsiva dai suoi genitori, Giuseppe e Nunzia, che hanno fondato l’associazione “Il cuore di…” per la sensibilizzazione sui problemi cardiaci, in particolare tra i più giovani, e per la diffusione di una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, attraverso incontri nelle scuole e iniziative di educazione sanitaria.

Il programma prevede anche l’esibizione di unità cinofile da salvataggio, a cura dell’ASD “Le Orme” di Jack di Terracina, e una dimostrazione di tecniche di primo soccorso a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato Sud Pontino ODV.