13 e 14 agosto

Estate in musica a Norma, Piotta ed Emanuele Colandrea in concerto

Gli appuntamenti prima del Ferragosto

piotta

Il comune di Norma si prepara a due appuntamenti musicali inseriti nel cartellone di eventi estivi che accompagneranno l’attesa del Ferragosto nel paese lepino. Questa sera alle 21:30 al Parco Archeologico dell’Antica Norba ci sarà Piotta in concerto ad ingresso libero. In apertura della serata si esibirà anche l’artista pontino Caravaggio. Domani sera alle 21:30 è in programma il live di Emanuele Colandrea in Piazza della Chiesa per una serata di mezza estate all’insegna di musica ed emozioni.

