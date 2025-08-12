Ferragosto sicuro: potenziati i controlli sul litorale pontino

Ieri mattina presso la Prefettura di Latina, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Viceprefetto Vicario Monica Perna. All’incontro hanno partecipato i sindaci e i rappresentanti dei Comuni costieri di Fondi, Formia, Gaeta, Latina, Minturno, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene, insieme ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto e al Direttore Sanitario dell’ASL di Latina.

Obiettivo della riunione: rafforzare la pianificazione delle misure di vigilanza e controllo in vista del Ferragosto, con un’attenzione particolare ai prevedibili flussi turistici verso le località balneari e agli eventi ad alto richiamo di pubblico.

È stato disposto un potenziamento generale dei servizi di sorveglianza per prevenire episodi di violenza, disturbo della quiete pubblica e occupazione impropria di spazi urbani. Le polizie locali estenderanno il servizio serale dal 14 al 17 agosto almeno fino a mezzanotte, e in molti casi fino all’una. In diverse località sono già in vigore ordinanze che vietano falò sulle spiagge, vendita di bevande in vetro e accensione di fuochi non autorizzati.

Massima attenzione anche per la viabilità: la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle arterie extraurbane nei giorni più critici per traffico e incidenti, mentre la Capitaneria di Porto rafforzerà il presidio in mare e a terra, con verifiche negli stabilimenti balneari. Sul fronte incendi, i Vigili del Fuoco potenzieranno il dispositivo AIB per intervenire rapidamente su roghi boschivi e di interfaccia, con i sindaci richiamati all’adozione di misure preventive sui terreni incolti.

Sul piano sanitario, l’ASL ha assicurato la piena operatività del piano per far fronte all’afflusso turistico. Prosegue inoltre la campagna “Estate Serena”, con personale sanitario presente sulle spiagge per fornire assistenza, informazioni e dimostrazioni di primo soccorso.

Nel corso dell’incontro è stato dato il via libera anche ai progetti dei Comuni di Formia, Ponza e Sabaudia nell’ambito dell’iniziativa ministeriale “Spiagge Sicure – Estate 2025”, per il contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta.