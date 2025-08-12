Gaeta, controlli straordinari con i cani antidroga: sei persone segnalate

Fine settimana di controlli straordinari a Gaeta, con l’impiego della Squadra Cinofili di Nettuno e del cane antidroga “Odina”, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al crimine diffuso. Le verifiche hanno interessato soprattutto il quartiere Conca, via Faustina e la zona della movida. In totale sono state identificate 260 persone e controllati 80 veicoli, con cinque posti di blocco lungo le principali arterie di accesso alla città e cinque contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada. Durante un controllo in una zona centrale, gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo due cittadini italiani. Un 31enne di Cassino, segnalato dal fiuto di “Odina”, ha consegnato spontaneamente una scatoletta metallica contenente hashish nascosta nelle parti intime. Sempre grazie all’unità cinofila, in via Indipendenza è stato rinvenuto altro hashish in un’abitazione lasciata aperta: un “pezzo” solido di sostanza marrone, risultato positivo al narcotest. Al termine delle operazioni sono state segnalate sei persone per violazione dell’articolo 75 del DPR 309/90 e sequestrati complessivamente 50 grammi di hashish.