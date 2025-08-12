Rintracciato ad Aprilia e arrestato: ricercato in Germania per rapina e furto

Nel pomeriggio del 9 agosto, la Polizia di Stato di Latina ha arrestato un cittadino romeno del 1997, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per rapina e furto. L’operazione è scattata grazie al sistema “Alert Alloggiati”, che ha segnalato la presenza dell’uomo in un hotel di Aprilia. Una volante del Commissariato di P.S. è intervenuta presso l’Hotel Aquila, dove il soggetto risultava registrato per due notti, ma non era presente in camera. Dal gestore è emerso che non aveva ancora saldato il conto. Le successive attività di osservazione hanno portato, la sera stessa, al rintraccio di un connazionale che, dopo essere uscito da un minimarket, si è diretto verso un’auto. All’interno del veicolo si trovava proprio il ricercato. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e condotto al Commissariato di Aprilia per le procedure di identificazione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Latina, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria italiana sull’esecuzione del mandato europeo.