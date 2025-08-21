Fondi, violenza sul padre anziano: ammonito dal Questore un uomo di 36 anni

Un nuovo caso di violenza domestica scuote Fondi. La Polizia di Stato è intervenuta presso l’abitazione di un anziano, vittima di aggressioni da parte del figlio 36enne. Non si trattava del primo episodio: l’uomo, già in passato, si era reso protagonista di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del genitore, al punto da costringerlo a rivolgersi al Numero Unico 112. Dalle indagini avviate dal Commissariato di Fondi è emerso un quadro di reiterate condotte aggressive, lesive dell’integrità fisica e psicologica dell’anziano, oltre a danneggiamenti in casa. In una circostanza il figlio, sotto l’effetto di stupefacenti, ha preteso il cellulare del padre, lo ha minacciato e insultato, arrivando a distruggere mobili e suppellettili con una spranga. Le violenze si sarebbero estese anche ad altri familiari. Alla luce della gravità dei fatti, la Divisione Anticrimine della Questura di Latina ha valutato gli accertamenti e il Questore ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’uomo, invitandolo formalmente a tenere una condotta conforme alla legge. L’ammonimento è uno strumento di prevenzione che, se ignorato, può comportare conseguenze penali più severe, comprese la procedibilità d’ufficio del reato e l’aggravante in caso di condanna.