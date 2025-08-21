Ponza, Guardia Costiera impegnata in tre soccorsi in poche ore

Un pomeriggio movimentato quello di ieri per la Guardia Costiera di Ponza, impegnata in tre operazioni di soccorso nell’arco di appena due ore sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia.

La prima segnalazione è arrivata da un’imbarcazione in difficoltà nei pressi di Palmarola, che dopo un primo contatto aveva fatto perdere le proprie tracce. Durante le ricerche, i militari hanno intercettato un’altra situazione di emergenza, una donna che chiedeva aiuto da un piccolo natante: a bordo segnalava il mancato ritorno del marito, allontanatosi per fare snorkeling. Le perlustrazioni hanno permesso di ritrovare poco dopo sia il sub che un gommone in avaria con due persone a bordo, messi in sicurezza e accompagnati in porto.

Poco dopo, un’ulteriore emergenza: un diportista colpito da malore nei pressi di Cala Fonte. Imbarcata un’equipe medica, il battello veloce G.C. A80 ha raggiunto l’imbarcazione e riportato l’uomo a terra per gli accertamenti sanitari.

La Guardia Costiera di Ponza e l’Ufficio Locale di Ventotene proseguiranno con attività di controllo e prevenzione, per garantire la sicurezza della navigazione e delle attività balneari in un’area di grande valore turistico e naturalistico.