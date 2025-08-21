Norma, incendio domato in via del Castagneto

Si sono concluse da poche ore le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato la zona di via del Castagneto a Norma. Lo fa sapere in un post su Facebook il sindaco Andrea dell’Omo che sottolinea come grazie al tempestivo intervento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco l’emergenza sia stata gestita con efficacia e senza conseguenze per le persone e le abitazioni limitrofe. “A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità – ha detto il primo cittadino – esprimo un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti con professionalità e dedizione.