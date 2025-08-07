Formia, abbandona rifiuti vicino all’isola ecologica: identificato e sanzionato con 2.500 euro

È stato individuato, denunciato e multato con un’ammenda di 2.500 euro l’uomo che aveva abbandonato rifiuti in via Sparanise, a Formia, a pochi passi dal Centro Comunale di Raccolta. Il trasgressore aveva trasportato i rifiuti con un furgone preso a noleggio, dopo che gli stessi erano stati respinti dal centro di raccolta del Comune di Gaeta. Fondamentale per la rapida individuazione del responsabile è stato l’intervento del reparto di polizia ambientale del Comando di Polizia Locale, che ha condotto le indagini in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale e Formia Rifiuti Zero. L’episodio, seppur grave, dimostra l’efficacia del sistema di controllo presente sul territorio, capace di intervenire tempestivamente per scoraggiare comportamenti illeciti e difendere l’ambiente. La tempestività dell’azione conferma il valore della collaborazione tra enti e l’importanza di una vigilanza diffusa e capillare.

«L’abbandono indiscriminato di rifiuti, soprattutto nel periodo estivo – dichiara Raffaele Rizzo, Amministratore Unico di Formia Rifiuti Zero – mina gli sforzi quotidiani dei cittadini e dei nostri operatori nel mantenere una città pulita e una raccolta differenziata efficiente. Per questo stiamo rafforzando i controlli, con azioni mirate di vigilanza e sanzione. Questo fenomeno non è solo un danno ambientale, ma ha anche un costo economico per tutta la collettività. Insieme al Comune e alla Polizia Locale continueremo a vigilare con sempre maggiore attenzione, anche con l’introduzione delle guardie ambientali, affinché Formia sia un esempio di civiltà e rispetto del territorio. Ringrazio il Comando di Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto».