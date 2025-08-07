Catturato in Spagna Massimiliano Del Vecchio. Il video dell’arresto

Arrestato in Spagna Massimiliano Del Vecchio, latitante da due anni, era tra i ricercati pericolosi del Viminale. I dettagli dell’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina saranno diffusi in una conferenza stampa prevista per questa mattina in caserma. Intanto arriva da Barcellona la notizia dell’arresto del 42enne originario di Fondi, ricercato per narcotraffico internazionale con base a Fondi e contatti con gruppi criminali romani. L’uomo è stato individuato all’interno di una clinica odontoiatrica. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri insieme alla Guardia Civil spagnola, su mandato europeo emesso dalla Procura Antimafia di Roma. L’operazione è frutto di una cooperazione internazionale, con il supporto di Eurojust, e l’utilizzo di tecniche di web patrolling e analisi delle sue reti di contatto.