Formia, ruba il monopattino elettrico a un 12enne, arrestato un uomo di 55 anni

FORMIA – Ha approfittato della fragilità di un ragazzo con disabilità per rubargli il monopattino elettrico. La scena in Via Vitruvio dove un 12enne, che era uscito con il suo mezzo dal valore di 800 euro, si è imbattuto in un un 55 enne campano che ha afferrato il monopattino e si è dato alla fuga. Il corso principale di Formia però è molto frequentato e la scena non è sfuggita ad alcuni passanti che hanno chiamato il numero unico di emergenza 112, fornendo una dettagliata descrizione del ladro. I carabinieri, intervenuti sul posto, dopo alcune ricerche hanno individuato e bloccato l’uomo, che è stato condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Formia, in attesa del processo con rito direttissimo. L’accusa è di furto aggravato. Il monopattino è stato restituito al ragazzo.