Formia, detenuto ai domiciliari picchia la compagna: in carcere un 53enne

FORMIA – Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Sono le accuse che hanno portato all’arresto in flagranza di reato, di un uomo di 53 anni residente a Formia già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia. L’allarme era scattato con una richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112. I Carabinieri sono tempestivamente intervenuti presso l’abitazione dove l’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, stava aggredendo fisicamente la compagna. Uno dei Carabinieri, intervenuto per proteggere la donna, è stato colpito nel tentativo di bloccare l’aggressore. La donna è finita al pronto soccorso. Portato nel carcere di Cassino, il Gip ha convalidato l’arresto e ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.