Aggredisce e ferisce con una bottiglia di vetro l’addetto alla vigilanza di un residence, denunciato un cittadino belga

SAN FELICE CIRCEO – Ha afferrato una bottiglia di vetro e, dopo un diverbio, ha colpito l’addetto alla vigilanza non armata del residence in cui si trovava in vacanza. I Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo arrivati in ausilio ai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Terracina, al termine delle indagini avviate nella notte, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino belga di 41 anni. L’uomo, residente in Belgio, deve rispondere di lesioni personali, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto appurato dai militari, all’aggressione, avvenuta per futili motivi, sono seguite minacce di morte. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto e, a causa delle ferite riportate, è stato portato all’ospedale di Terracina. I residui della bottiglia utilizzata dall’indagato, sono stati posti sotto sequestro.