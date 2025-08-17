Le Orme dei Pooh fanno cantare Sabaudia

SABAUDIA – Successo anche per la seconda serata delle “ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN FESTA ESTATE IN MUSICA” l’evento gratuito che si svolge in piazza del Comune nato tre anni fa dalla collaborazione con le attività produttive locali e l’impegno del consigliere comunale delegato alle attività produttive, Giovanni Pietro Fogli. Ogni stagione ha la sua festa.

A Ferragosto la leggenda della musica italiana Fausto Leali con la voce inconfondibile ed i brani che hanno fatto la storia ha incantato la piazza straocolma, ieri è stata la volta delle Orme dei Pooh, la tribute band ufficiale che ha portato il proprio omaggio agli amati Pooh facendo cantare tutta Sabaudia.

Stasera, domenica 17 sarà la volta dei Gemelli di Guidonia che tra musica e comicità porteranno uno show tutto da vivere.

Lunedì 18 invece in Piazza ci sarà “La notte del vino, il vino incontra la moda”