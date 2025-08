San Felice Circeo, vigilanza notturna per proteggere il patrimonio storico

È operativo da pochi giorni il nuovo servizio notturno di vigilanza armata e non armata voluto dal Comune di San Felice Circeo per tutelare il patrimonio monumentale e l’arredo urbano dell’intero territorio comunale. L’attività, affidata all’Istituto “Divisione Vigilanza Anticrimine S.r.l.”, si inserisce nelle misure di prevenzione messe in campo dall’Amministrazione per contrastare vandalismi e danneggiamenti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico. Il servizio sarà attivo tutte le notti, dalle 21:00 alle 5:00, fino al 21 agosto, con particolare attenzione al centro storico e ai beni comunali più esposti.

Le guardie, tutte qualificate, effettueranno piantonamento e controllo nelle zone sensibili, monitorando monumenti, aree pubbliche e arredo urbano già colpiti in passato da atti vandalici. L’intervento ha carattere preventivo e deterrente: eventuali criticità saranno segnalate in tempo reale alle Forze dell’Ordine per garantire una risposta immediata.