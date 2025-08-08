ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Cronaca

Gaeta, tre assistenti bagnati tratti in salvo nei pressi della Montagna Spaccata

Intervento della Guardia Costiera

guardia costiera gaeta

Paura nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque antistanti la Montagna Spaccata, dove due mezzi nautici della Guardia Costiera di Gaeta sono intervenuti per salvare tre assistenti bagnanti in difficoltà. I tre soccorritori erano entrati in acqua per aiutare altre tre persone che, a bordo di un pedalò, non riuscivano più a raggiungere la riva a causa del peggioramento delle condizioni meteomarine. Durante l’operazione di salvataggio, però, anche loro sono stati messi in difficoltà dal vento e dalla corrente, rendendo necessario l’intervento della Guardia Costiera. Grazie al coordinamento della Sala Operativa e alla rapidità dei mezzi navali presenti in zona, tutti i soggetti coinvolti sono stati recuperati e riportati a terra in sicurezza. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche gravi. La Guardia Costiera ricorda di verificare sempre le condizioni meteo-marine prima di intraprendere qualsiasi attività nautica o balneare, soprattutto con piccoli natanti come pedalò, pattini o canoe, più vulnerabili in caso di vento e corrente.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto