Scende la scalinata in auto, denunciato dalla polizia dopo il video virale di Tik Tok

SAN FELICE CIRCEO – Tutto è partito dal video che dai social è diventato virale in pochissimo tempo ed ora la Polizia Locale di San Felice Circeo ha concluso le attività partite dalle immagini in cui si vede chiaramente un’autovettura mentre percorre via Antica Porta, strada pedonale del centro storico, interdetta al traffico veicolare e particolarmente frequentata da pedoni durante la stagione estiva.

Le immagini, pubblicate su TikTok e rapidamente riprese da numerose testate giornalistiche e canali social, hanno suscitato forte indignazione e preoccupazione da parte di cittadini e visitatori, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale su un episodio che ha messo in evidenza i rischi derivanti da condotte irresponsabili e potenzialmente pericolose all’interno di un’area urbana a vocazione pedonale e turistica.

L’Amministrazione comunale, informata dell’accaduto, ha immediatamente richiesto al Comando di Polizia Locale di avviare ogni approfondimento utile all’individuazione del responsabile. Grazie a un’attività puntuale di accertamento, condotta attraverso l’analisi delle immagini, l’incrocio dei dati e il monitoraggio del territorio, la Polizia Locale in tempi rapidissimi è risalita al conducente del veicolo, che è stato identificato e sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente per guida pericolosa e il non rispetto della segnaletica stradale di divieto stradale di transito.

A suo carico è stata elevata una sanzione amministrativa per transito non autorizzato in area pedonale, con importo variabile – in base alla disciplina del Codice della Strada – da un minimo di circa 600 euro a un massimo di circa 1.200 euro, oltre alla decurtazione di 15 punti dalla patente di guida.