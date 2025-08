Giorgia Andreozzi rappresenta l’Italia all’ItalfestMTL di Montréal

Sarà Giorgia Andreozzi, giovane e talentuosa cantante originaria di Latina, a rappresentare l’Italia all’ItalfestMTL, il principale festival della cultura italiana in Canada, in programma nei prossimi giorni a Montréal.

Classe 2007, Giorgia ha già conquistato il pubblico italiano con la sua voce matura e le sue interpretazioni intense. Finalista al Festival di Castrocaro e autrice del singolo “Blackout”, è stata selezionata per portare sul prestigioso palco canadese la sua musica, il suo stile e la sua passione. L’artista, che ha iniziato a cantare da bambina, si distingue per un repertorio che spazia dal pop alla musica d’autore, con una formazione musicale solida e un forte legame con le proprie radici.

“Sono onorata di rappresentare il mio Paese in un contesto così importante – ha dichiarato Giorgia alla vigilia della partenza –. L’ItalfestMTL è una vetrina straordinaria per chi, come me, ama la musica e le radici italiane. Porterò con me non solo la mia voce, ma anche tutto l’amore che provo per la nostra cultura.”

Grande l’attesa da parte della comunità italiana di Montréal e del pubblico internazionale per la sua esibizione, che si inserisce nel ricco programma dell’ItalfestMTL, giunto alla 31ª edizione. Un evento che ogni anno celebra l’identità italiana attraverso musica, arte, gastronomia e tradizione, coinvolgendo migliaia di spettatori e artisti da tutto il mondo. Un’occasione importante non solo per valorizzare il talento giovanile, ma anche per rafforzare il legame tra l’Italia e le sue comunità all’estero, attraverso il linguaggio universale della musica.