All’Ombra del Parco, Fabio Donfrancesco presenta “Controscie”

Dopo il successo dello scorso anno, prende avvio la seconda edizione della rassegna culturale All’ombra del Parco, organizzata dalla casa editrice Lab DFG, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Circeo. Quattro appuntamenti tra agosto e settembre, dedicati alla letteratura sportiva, che si svolgeranno nella splendida cornice del Parco del Circeo. Si comincia questa sera alle 21 con la presentazione del libro di Fabio Donfrancesco, “Controscie. Canoista una volta, canoista per sempre”, presso il Centro visitatori Parco, in via Carlo Alberto 188. Il giornalista sportivo dialogherà con la campionessa di canoa delle Fiamme Oro, medaglia d’oro agli Europei, Irene Burgo. Durante la serata verranno letti degli estratti del libro da Antonio Lungo e Maria Corsetti. L’evento sarà moderato dal giornalista Fabio Benvenuti. A fare da cornice al reading letterario ci sarà una degustazione di vini offerta dalla cantina Casale del Giglio, eccellenza del nostro territorio.

Ascolta l’intervista all’autore:

Il prossimo incontro si terrà il 21 agosto, alle ore 21:00 e vedrà protagonisti lo scrittore e mental coach Antonello Nigro e i piloti Daniele Livi e Alessandro Rigoni. Tutti gli eventi sono gratuiti.

L’editore Giovanni di Giorgi ringrazia «l’Ente Nazionale Parco del Circeo, in particolare il Commissario straordinario Emanuela Zappone, per la disponibilità e per la sensibilità nell’aprire spazi culturali all’interno di un ambiente di rilievo come il Parco Nazionale del Circeo, consentendo una simbiosi ottimale tra ambiente e cultura che si realizzerà nei quattro appuntamenti organizzati dalla nostra casa editrice».