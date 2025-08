Il Giubileo dei Giovani arriva a Latina: l’incontro questa mattina in Comune

LATINA – In mattinata, presso la sala De Pasquale del Comune, sono stati ricevuti 85 ragazzi e ragazze impegnati nel cammino neocatecumenale.

Provenienti da Foggia, i giovani sono presenti a Latina da alcuni giorni, in occasione del Giubileo dei Giovani. Un gruppo numeroso che, accompagnato da Nando e Erminia, referenti del cammino, e dagli assistenti spirituali padre Giancarlo e don Mario, ha incontrato questa mattina la sindaca Matilde Celentano. Insieme a lei, a portare i saluti dell’amministrazione comunale, l’assessore alle politiche giovanili Andrea Chiarato, il presidente del consiglio comunale Raimondo Tiero, la presidente della commissione attività produttive Simona Mulè e, infine, dei consiglieri comunali Fausto Furlanetto e Giuseppe Coluzzi.

Oltre alla compagnia di Foggia, in questi giorni la città di Latina ha ospitato anche 200 giovani statunitensi e 100 provenienti da altre località italiane. Un’accoglienza significativa coordinata da don Paolo Luccone che, in occasione del Giubileo dei Giovani, ricopre il ruolo di direttore dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile e vocazionale della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

“Il pellegrinaggio – ha dichiarato l’assessore Andrea Chiarato – è segno di speranza. Incontrare i ragazzi è stata l’occasione per riflettere insieme sulle parole di Papa Leone XIV: ‘Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Siamo fatti per questo: non per una vita dove è tutto scontato e fermo, ma per un’esistenza che si rigenera costantemente nel dono e nell’amore’. In queste parole ritroviamo anche il senso del nostro impegno civico: promuovere una società viva, solidale, capace di rigenerarsi nel rispetto, nella partecipazione e nel servizio. Latina è una città accogliente ed è per noi un onore accogliere giovani impegnati nella crescita interiore e culturale. Auguriamo a tutti loro di scoprire ancora più a fondo il valore del cammino condiviso, della fede vissuta e dell’impegno responsabile nella società”.