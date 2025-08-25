Giovani rapinati nel centro di Latina, la sindaca Celentano chiede il tavolo per la sicurezza

LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano ha formalmente chiesto alla Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, “con l’obiettivo – spiega in una nota – di affrontare in maniera sinergica i recenti episodi criminosi che hanno colpito la nostra città, interessando in particolare i giovani”. La riunione è già stata fissata per mercoledì.

Dopo l’appello lanciato ai cittadini dalla procuratrice aggiunta di Latina Luigia Spinelli che, parlando delle rapine e delle estorsioni registrate in centro città da parte di giovani e ai danni di ragazzi spesso minorenni, ha invitato famiglie e vittime e segnalare gli episodi, la prima cittadina aggiunge che “occorre mettere in campo una risposta coordinata, efficace e unitaria per contrastare la recrudescenza di fenomeni preoccupanti, come le rapine ai danni di adolescenti nel centro città e episodi di insicurezza che si sono verificati nel quartiere Nuova Latina e che hanno generato allarme tra i residenti”.

“Non possiamo permettere che bande giovanili – aggiunge Celentano – diffondano violenza e paura, né che vi siano quartieri dove venga compromessa la serenità dei cittadini. Mi unisco con convinzione all’appello della Procuratrice della Repubblica, Luigia Spinelli, che ha giustamente evidenziato l’importanza di una collaborazione sinergica tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadinanza. La sicurezza non è solo compito delle forze dell’ordine: è una responsabilità condivisa. La prevenzione e la denuncia sono strumenti fondamentali per contrastare e sradicare il crimine. L’amministrazione comunale – conclude Celentano – è presente, è al fianco delle famiglie e dei cittadini e si prenderà carico, insieme a tutti gli attori interessati, della questione complessa, con l’obiettivo di tutelare i nostri giovani e garantire che ogni angolo della città sia un luogo sicuro in cui vivere e crescere”.