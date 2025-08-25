Nave con oltre 8mila persone bloccata al largo di Ponza

Questa mattina al largo dell’isola di Ponza una nave da crociera Msc World Europa, battente bandiera maltese, ha comunicato al Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera un’avaria elettrica ai motori. L’imbarcazione, partita da Genova e diretta a Napoli, si trovava a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola quando ha segnalato il problema. A bordo ci sono complessivamente 8.585 persone, di cui 6.469 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio.

Secondo quanto riferito dalla Guardia costiera, la situazione è sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali continuano a essere garantiti. Per garantire assistenza alla nave sono già partiti due rimorchiatori da Gioia Tauro e Napoli, con l’obiettivo di condurla in sicurezza al porto partenopeo. Tecnici specializzati della compagnia stanno raggiungendo l’unità per effettuare le verifiche e risolvere l’avaria. A scopo precauzionale, sul posto sono state inviate la motovedetta CP 308 della Guardia costiera di Ponza e la CP 280 da Napoli, oltre a un elicottero AW 139 – Nemo per il sorvolo dell’area. Il Centro secondario di soccorso marittimo di Civitavecchia segue costantemente l’evolversi della situazione attraverso i sistemi di monitoraggio, mantenendo contatti diretti con la nave e l’armatore.