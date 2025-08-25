Mutui casa, a Latina l’importo medio richiesto è di 128mila euro

LATINA – Nel Lazio aumenta l’importo medio richiesto per un mutuo; secondo l’analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, nel corso dei primi sei mesi dell’anno chi ha presentato domanda di finanziamento nella regione ha puntato ad ottenere, in media, 151.107 euro, valore in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Altro dato positivo è quello legato all’età media di chi ha presentato domanda di finanziamento nel Lazio; siamo ancora lontani dai valori rilevati nel 2022, ma si segna un primo leggero calo, segnale che sta crescendo la quota di giovani che si presentano in banca. Da evidenziare anche il peso percentuale delle surroghe, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato quasi un terzo delle richieste totali presentate nel Lazio (30%).

Analizzando le richieste di mutuo raccolte nel Lazio nei primi sei mesi del 2025 emergono delle differenze a livello locale. Roma è la provincia laziale dove è stato rilevato l’importo medio più alto (156.886 euro), seguita da Latina (128.617 euro). Continuando a scorrere la classifica si posizionano Viterbo, con 113.078 euro, e Frosinone (107.135 euro). Chiude la graduatoria regionale la provincia di Rieti, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell’anno è stata pari a 105.625 euro.

«Le buone condizioni offerte dalle banche, l’alleggerimento del costo del denaro e un aumento generale della fiducia dei consumatori hanno avuto un impatto positivo sul mercato dei mutui, che archivia un primo semestre con i principali indicatori in crescita, segno che gli italiani sono tornati a chiedere finanziamenti per coronare il sogno di comprare casa», spiegano gli esperti di Facile.it.