Gli Sbandieratori delle Contrade di Cori tornano in Russia: spettacolo in Piazza Rossa

Prosegue la tournée internazionale degli Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori, che dal 20 al 31 agosto rappresenteranno l’Italia all’International Military Music Festival “Spasskaya Tower” di Mosca, una delle più prestigiose rassegne mondiali dedicate al folklore militare.

Per la terza volta, dopo le edizioni del 2011 e del 2014, i 25 alfieri coresi si esibiranno in Piazza Rossa davanti a migliaia di spettatori, con coreografie studiate appositamente per l’occasione. Le bandiere e gli stemmi della Città d’Arte, accompagnati dal rullo dei tamburi e dagli squilli delle chiarine, volteggeranno in uno scenario unico, ai piedi della Cattedrale di San Basilio e della Spasskaya Tower.

La delegazione sarà ricevuta ufficialmente al Cremlino e parteciperà a programmi dell’emittente televisiva nazionale TVC. Il 2025 è un anno di grandi trasferte per il gruppo, che ha già partecipato a marzo all’International Parade di Macao, ad aprile alla cerimonia ufficiale di gemellaggio tra Cori e Betlemme, a giugno al Danube Carnival di Budapest. In autunno saranno in Cipro e, a dicembre, in Oriente.