Terracina, rubano oggetti ai bagnanti: denunciati due giovani per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Terracina hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 22 e 23 anni, residenti in provincia di Latina e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di ricettazione. L’operazione è scattata al termine di un’attività d’indagine mirata, che ha permesso di identificare i due e rinvenire nella loro disponibilità refurtiva sottratta ad alcuni bagnanti in spiaggia. Si tratta di due telefoni cellulari e un borsello contenente due paia di occhiali. Tutti gli oggetti sono stati recuperati.