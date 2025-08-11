Aprilia, confermato l’ampliamento della Casa della Salute

L’ampliamento della Casa della Salute di Aprilia si farà. A confermarlo è Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sviluppo economico del Lazio, che rassicura cittadini e utenti sull’avvio dei lavori per la realizzazione della terza ala della struttura. Grazie alla sinergia tra Regione Lazio, Asl di Latina e Tribunale dei diritti del malato, il presidente Francesco Rocca ha autorizzato un incremento di spesa fino a 3.975.000 euro, ben 1.325.000 euro in più rispetto allo stanziamento iniziale della precedente giunta regionale, ritenuto insufficiente per completare l’opera.

Tiero ha ringraziato il presidente Rocca, il direttore regionale alla Salute Alessio D’Amato, il dottor Ridolfi e la direttrice generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dal presidente del Tribunale dei diritti del malato di Aprilia, Claudio Frollano, e dei volontari.

«Con il gioco di squadra – ha concluso Tiero – potremo migliorare ulteriormente l’offerta sanitaria ad Aprilia».